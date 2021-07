Anas: traffico sale di oltre il 13% a giugno

Redazione Finanza 13 luglio 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Continua l’aumento del traffico sull’intera rete Anas. Complice l’inizio della stagione estiva con i primi spostamenti per le vacanze, l’indice di mobilità rilevata ha mostrato a giugno 2021 un incremento del 13% rispetto al mese precedente e del 15% nei confronti dello stesso periodo dell’anno passato. Comparando il mese appena trascorso con il giugno 2019, era precovid, si rileva come l’indice di mobilità rilevata sia cresciuto del 12% sulla rete delle arterie principali e del 9% sull’intera rete Anas.E' quanto emerge dai dati forniti dall’osservatorio del traffico di Anas (Gruppo Fs Italiane) che evidenzia come le migliori performance rispetto a maggio 2021 risultino sulle reti stradali del Sud (+16%), Sardegna (+16%) e Sicilia (+22%).