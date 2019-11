Anas: parte monitoraggio ponti e viadottti

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Parte il progetto di monitoraggio strumentale di ponti e viadotti da parte dell'Anas (Gruppo FS Italiane). La società ha fatto sapere di avere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale "quattro bandi di gara da tre milioni di euro ciascuno per il monitoraggio strumentale di ponti e viadotti, con l’obiettivo di effettuare, tramite sensori, misurazioni in continuo delle caratteristiche dinamiche delle opere per individuare eventuali variazioni del comportamento strutturale". I sensori, segnala la nota, integreranno le periodiche attività di sorveglianza eseguite dai tecnici Anas.Saranno circa 100 le opere oggetto di monitoraggio strumentale, selezionate sulla base dell'importanza dell'itinerario servito, delle caratteristiche geometrico-strutturali nonché della posizione geografica, in relazione alla pericolosità sismica e idraulica del territorio.