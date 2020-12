Anas: bandi da 88 mln per progettazione esecutiva della sede stradale e delle opere sotterranee

Redazione Finanza 7 dicembre 2020 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Anas (Gruppo FS Italiane) investe nella sicurezza e nella manutenzione della rete stradale. La soicetà ha fatta sapere che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due bandi del valore complessivo di 88 milioni di euro per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione programmata della sede stradale e per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere sotterranee lungo la rete nazionale di Anas.“Investire nella progettazione per costruire e manutenere il nostro patrimonio stradale – ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini - significa potenziare la viabilità e offrire ai nostri utenti una rete sempre più sicura, moderna e sostenibile. Gli investimenti nel settore delle infrastrutture, in questa fase, rappresentano inoltre un significativo volano per il rilancio dell’economia del Paese”.