Amundi sottoscrive un private placement di 50 milioni di euro emesso da Ima

22 luglio 2019

MILANO (Finanza.com)

Amundi ha sottoscritto un private placement da 50 milioni di euro emesso da Ima (produttore italiano di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio) unitamente ad un finanziamento sindacato di medio-lungo termine da 180 milioni di euro sottoscritto da UniCredit in qualità di unico bookrunner.Il pacchetto è destinato a finanziare l'acquisizione da parte di Ima di Atop, una società italiana che produce macchine automatiche per la realizzazione di componenti per motori elettrici. L’operazione offre inoltre ad Ima l'opportunità di diversificare le scadenze del proprio debito e le fonti di finanziamento.Grazie alla relazione pluriennale con Ima, Amundi è stata in grado di rendere proprietaria l’operazione di private placement e sottoscrivere l'intero ammontare dell’emissione obbligazionaria privata a 7 anni da 50 milioni di euro.“Siamo lieti di essere un investitore fondamentale del piano di finanziamento privato di Ima. Con Ima firmiamo l’undicesimo contratto dell'anno e il terzo all'estero” afferma Thierry Valliere, Head of Private Debt in Amundi.