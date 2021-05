Amundi quota su Borsa Italiana un ETF su corporate bond investment grade

Redazione Finanza 27 maggio 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Amundi amplia la gamma di ETF Amundi Prime disponibile in Borsa Italiana con la quotazione della classe ad accumulazione (C) di Amundi Prime Euro Corporates Ucits ETF DR. L'Amundi Prime Euro Corporates Ucits ETF DR consente agli investitori di esporsi alle obbligazioni societarie Investment Grade denominate in euro, replicando l'indice Solactive Euro IG Corporate (Net Total Return). Il TER del fondo risulta pari a 0,05%, il più basso costo in Europa su questa esposizione.Tutti i fondi della gamma Amundi Prime sono a replica fisica e sono offerti a spese correnti estremamente basse, a partire da 0,05%. Lanciata a marzo 2019, la gamma Amundi Prime ETF ha superato i 3 miliardi di euro di masse in gestione."Il successo della gamma di ETF Amundi Prime ne dimostra l’efficacia nel rispondere alla domanda di strumenti di investimento a basso costo, semplici e trasparenti da parte degli investitori. L’ampliamento della gamma è guidato dalla domanda dei clienti, in particolare dei distributori, che utilizzano sempre più gli ETF nella loro offerta di fondi di fondi, gestioni patrimoniali, unit linked e portafogli modello, per costruire soluzioni efficienti e trasparenti per i loro clienti", rimarca Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Unit di Amundi SGR.