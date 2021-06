Amundi porta quattro nuovi ETF obbligazioni su Borsa Italiana

Titta Ferraro 8 giugno 2021 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Amundi quota su Borsa Italiana quattro nuovi ETF obbligazionari, di cui due progettati per rispondere alla domanda degli investitori di soluzioni ESG. Nel dettaglio l'Amundi Euro Corp 0-1Y ESG Ucits ETF DR presenta un TER dello 0,08% e offre un’esposizione ai corporate bond investment grade denominati in euro a scadenza cortissima, compresa tra 1 mese e 1 anno, con uno screening ESG. L'Amundi Index Euro Agg SRI Ucits ETF DR investe invece in obbligazioni governative e societarie denominate in euro, a spese correnti dello 0,16%.Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing& Smart Beta business unit di Amundi SGR, ha dichiarato: "Queste nuove quotazioni aggiungono dei tasselli essenziali alla gamma di ETF a reddito fisso di Amundi disponibile in Borsa Italiana e rafforzano la nostra offerta ESG. Siamo impegnati a fornire agli investitori gli strumenti idonei per costruire un portafoglio diversificato, per soddisfare i loro obiettivi individuali e per consentire loro di integrare l'ESG nell’allocazione core obbligazionaria, a costo contenuto".