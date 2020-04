Amplifon: utile trimestrale crolla del 72,7%, ricavi -7,2% a 363,5 mln

Redazione Finanza 29 aprile 2020 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre del 2020 Amplifon ha riportato ricavi consolidati per 363,5 milioni di euro, in calo del7,2% a tassi di cambio costanti e del 7,3% a tassi di cambio correnti rispetto al primo trimestre dell’esercizioprecedente. Questo risultato deriva da una forte crescita pari a circa il 10% in valuta locale nei primi duemesi dell’anno, successivamente impattata dall’emergenza Covid-19 nel mese di marzo. La performanceorganica nel trimestre è stata pertanto negativa per il 9,5%, mentre le acquisizioni hanno contribuito peril +2,3%. L’impatto dei cambi è stato negativo per lo 0,1%. L’EBITDA del trimestre si attesta a 64,9 milioni di euro, in calo del 17,8% rispetto al dato ricorrente del primo trimestre del 2019, con un margine sui ricavi pari al 17,8%. Il risultato netto ammonta a 5,1 milioni di euro, in diminuzione del 72,7% rispetto al dato ricorrente del primo trimestre del 2019. Nel primo trimestre 2020 non sono stati sostenuti oneri non ricorrenti. L’utile netto per azione rettificato (EPS adjusted) si attesta a 5,3 centesimi di euro in diminuzione del 52,7% rispetto agli 11,2 centesimi di euro riportati nel primo trimestre del 2019.