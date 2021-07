Amplifon, sottoscritto accordo per l'acquisizione di Bay Audio in Australia

Valeria Panigada 12 luglio 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Bay Audio, primario operatore del hearing care in Australia. Il cash out ammonta a 550 milioni di dollari australiani, circa 340 milioni di euro. L'operazione, spiega la società specializzata in soluzioni e servizi per l'udito, rientra nella strategia di crescita per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato chiave australiano, il decimo al mondo. Amplifon prevede inoltre sinergie annue a livello di Ebitda di circa 8 milioni di dollari australiani, circa 5 milioni di euro, a partire dal secondo trimestre del 2023.Bay Audio ha registrato una crescita dei ricavi a un tasso medio annuo di oltre il 20% nel periodo 2016-2021 e si prevede che accelererà ulteriormente nel 2022. Per l'esercizio in chiusura al 31 maggio 2021, i ricavi sono stimati aumentare (anche alla luce dell'impatto della pandemia Covid) di circa il 30%.La transazione, precisa Amplifon, sarà finanziata con cassa disponibile.