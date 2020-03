Amplifon soffre ancora in Borsa, Equita riduce il target price a 24 euro

simone borghi 5 marzo 2020 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Altra seduta in forte ribasso per Amplifon che rimane fanalino di coda del Ftse Mib. Il titolo cede il 5,3% a 23,22 euro, proseguendo la falsa riga della seduta di ieri che si è chiusa con un calo del 4,2%. Ad affondare le quotazioni i conti del 2019 che hanno portato alcune case d’affari a rivedere le stime al ribasso. Gli analisti di Equita hanno ridotto la top-line organica del 2% e il target price sul titolo del 3% a 24 euro, mantenendo la raccomandazione Hold.“Su impatti Covid-19, il management ha commentato che le vendite al momento hanno avuto impatti marginali. Il Nord Italia vale il 40-45% della rete italiana e solo 1 negozio è chiuso al momento ma sta emergendo un rallentamento negli appuntamenti nelle ultime settimane in queste aree. Il management sta monitorando la situazione e approntando un contingency plan” spiega Equita che aggiunge “noi pensiamo che il Covid-19 sia un rischio materiale nel breve. Abbiamo provato a includere un impatto, riducendo organico del 2% a 3,3%, con -3% di Ebitda (ora 432 milioni di euro). Riteniamo che sia consigliabile attendere una maggiore visibilità sugli impatti da Covid-19 visti i multipli elevati: il target è stato rivisto a 24 euro, basato su 24x PE 2022 scontato a oggi”.