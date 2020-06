Amplifon: messaggi incoraggianti dal CEO Vita sulla velocità di recupero del business

Alessandra Caparello 15 giugno 2020 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

E’ il CEO di Amplifon Vita che in un’intervista a Repubblica fornisce messaggi di grande confidenza sulla solidità della ripresa. Ad oggi la riapertura della rete è quasi completa, con protocolli di servizio che prevedono accesso al negozio solo su appuntamento, dispositivi di protezione e accesso di un solo cliente alle sale per il fitting. Dopo un Aprile difficile, con la rete operativa solo al 20-30%, la velocità della ripresa a Maggio è stata incoraggiante. Non si è ancora tornati ai livelli pre-Covid ma si sta migliorando molto rapidamente e giugno e luglio saranno quindi molto importanti.Nel 2019 Amplifon ha registrato su base pro-forma ricavi per circa 1,750 milioni e un Adj EBITDA di poco inferiore ai 400 milioni. “Il messaggio di Vita – affermano gli analisti di Equita - ci sembra quindi di grande supporto per le nostre stime, visto anche che il recupero di EBITDA potrebbe essere superiore a quello dei ricavi, date le iniziative sui costi attuate nel 2020 e le sinergie attese da Gaes (20-25 mn al 2021)”.