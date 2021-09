Amplifon: digitale, USA, Gaes, Cina i principali driver al 2023. Equita conferma target

Alessandra Caparello 14 settembre 2021 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Confermata la guidance 2021 per Amplifon con vendite a 1930 milioni, margine EBITDA del 24,8%. Gli obiettivi 2023 sono supportati dall’innovazione digitale, lanciando un ecosistema digitale (ampli-care), costruito sull’analisi dei dati dei clienti, sul miglioramento dell’esperienza in negozio e sulle capacità di assistenza a distanza, nonché una spinta sulla crescita nel mercato statunitense, sia nel segmento Direct Retail che nel managed care e opportunità in Australia e in Cina (obiettivo m/t di raggiungere il 10-11% delle vendite del gruppo dal 2% del 2021 come ricorca Equita Sim che conferma così la sua valutazione di € 39PS sul titolo Amplifon.