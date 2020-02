Amplifon colloca con successo bond da 350 mln e durata 7 anni

simone borghi 6 febbraio 2020 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile di controvalore nominale pari a 350 milioni di euro con durata 7 anni. La cedola fissa annuale è stata dell'1,125% e il prezzo di emissione del 99,253% (prezzo di rimborso 100%).I nuovi bond saranno quotati presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo e saranno riservate ai soli investitori istituzionali fuori dagli Stati Uniti. È previsto che S&P Global Ratings Europe Limited attribuisca un rating pari a “BB+” alle obbligazioni. L’emissione ha attratto investitori istituzionali di primario standing da tutta Europa, e la domanda totale è stata superiore a 3 miliardi di euro (con un’oversubscription di oltre 10 volte l’ammontare iniziale offerto).Il collocamento è in linea con l’obiettivo di Amplifon di costantemente ottimizzare la propria struttura finanziaria, diversificando le fonti di finanziamento ed allungando la durata media del debito. I proventi sono finalizzati al rifinanziamento dell’indebitamento esistente e per le generali attività dell’azienda.“Crediamo che la nuova emissione sia principalmente dedicata al rifinanziamento del debito che si è ridotto per l'acquisizione di GAES che è prevista nel 2020. Riteniamo che il principale vantaggio della nuova emissione è l'estensione del debito del gruppo, mentre noi stimiamo un impatto trascurabile sugli oneri finanziari netti del gruppo” affermano gli analisti di Banca Imi che confermano il rating Hold su Amplifon con prezzo obiettivo a 25 euro.