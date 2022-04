Amplifon, approvato il bilancio 2021: dividendo a 0,26 cent. (+18% a/a)

Luca Losito 22 aprile 2022 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Amplifon ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021, chiuso con un utile netto civilistico di 84,3 milioni di euro, e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,26 euro per azione; la cedola sarà staccata il 23 maggio 2022.Inoltre, l'assemblea ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2022/2024, determinando in nove il numero dei componenti. Infine, i soci hanno approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino a un ammontare massimo del 10% del capitale; al 22 aprile 2022.