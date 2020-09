Amplifon, ancora in rally: sponda da messaggi positivi settore

Daniela La Cava 28 settembre 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta intonata al rialzo per Amplifon, che si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib. Oggi il titolo del gruppo leader mondiale del mercato retail dell'hearing care mostra un rialzo di quasi il 6%, scambiando a quota 30,69 euro (+19,3% da inizio anno, in una classifica che vede nelle prime posizioni DiaSorin).Movimenti in crescita grazie, sottolineano da Equita, "ai messaggi positivi sul settore da Sonova". In particolare, Sonova ha alzato la guidance 2020-2021, prevedendo ora ricavi nel 1H20-21 (aprile-settembre) in calo del 21% ed Ebita del 20-30% e un 2H20-21 (ottobre-marzo) in crescita del 4-8% con Ebita in crescita del 20-30% a cambi costanti."I messaggi sono di supporto per Amplifon, che non è esposta a cocleare, che dovrebbe sovraperformare negli Stati Uniti perché non esposta al canale VA e per la capacità già dimostrata in generale di sovraperformare il mercato", segnalano da Equita che stima crescite organiche per il secondo semestre 2020 del 4,4%, coerenti con un mercato tornato positivo, e crescite a cambi costanti +8% circa".Gli analisti della sim milanese confermano la raccomandazione hold su Amplifon, con target di 31 euro. In generale il consensus degli analisti su Bloomberg indica per Amplifon il 31,3% di giudizi buy e il 62,5% hold, mentre solo 1 analista dice sell.