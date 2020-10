Amplifon: analisti di attendono 3° trimestre con ripresa più rapida del previsto

Titta Ferraro 21 ottobre 2020 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Seduta in tenuta per Amplifon che contiene il calo a -0,43% in area 32,25 euro rispetto al -1,5% dell'indice Ftse Mib. Il prossimo 28 ottobre è atteso il cda per l'approvazione dei conti del terzo trimestre 2020. Gli analisti di Intesa Sanpaolo si attendono un trimestre positivo e una ripresa più rapida di quanto stimato in precedenza nella redditività operativa del gruppo.