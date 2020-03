Amplifon affonda a -5% dopo conti 2019

Titta Ferraro 4 marzo 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Raffica di vendite su Amplifon che è stata sospesa per eccesso di ribasso dopo la diffusione dei conti 2019. Al momento dello stop il titolo cedeva il 5% a 24,30 euro.Amplifon ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 1.732.1 milioni di euro, in crescita del 27,1% a cambi correnti e del 26,1% a cambi costanti rispetto al 2018. L'ebitda su base ricorrente risulta pari a 301,2 milioni di euro, in aumento del 28,8%, con un’incidenza sui ricavi pari al 17,4%, in miglioramento di 20 punti base rispetto al 2018, anche dopo il consolidamento di GAES.L'utile netto è pari a 132,7 milioni di euro, in aumento del 23,9% rispetto al 2018.Numeri che si discostano di poco dalle stime di consensus Bloomberg che vedevano ricavi 2019 a 1,727 mld (+27%), ebitda a 301,8 mln (+34%) e utile a 137,3 mln (+31%).Amplifon ha anche annunciato l'avvio di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in corso avente scadenza nell’ottobre 2020.