Amplifon: Equita alza del 4% il prezzo obiettivo e rivede al rialzo le stime 2020

simone borghi 17 settembre 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Sono arrivati messaggi positivi su Amplifon dall’Equita Italian Champions Conference. Lo si legge in un report di Equita, che ha alzato l’Eps 2020-21 del 15-5% e target price del 4% a 31 euro, mantenendo il rating Hold. Secondo Equita, “I trend di volumi rimangono positivi across the board. Qualche restrizione localizzata (Stato di Victoria in Australia) ha impatti locali ma poco significativi nel complesso. I dati di infezioni in crescita non stanno avendo invece ripercussioni sulle vendite in mercati come USA e Spagna, decisamente buoni. Il mix di clienti tra nuovi e ripetuti è tornato sui livelli pre-Covid, supportando un limitato contributo da domanda inevasa in precedente”.Nel complesso, gli analisti di Equita hanno alzato “le stime per il 2020 del 3,5% come ricavi a 1,576 milioni e del 6% come Ebitda a 366 milioni, migliorando il debito di 25 milioni a 1,117 milioni. Sul 2021-22 le revisioni sono più limitate +1/2% come sales/Ebitda (1859 milioni e 461 milioni rispettivamente). Il momentum su stime e newsflow (ripresa small M&A) rimane favorevole”.