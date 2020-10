Amissima cede business assicurativo danni al Gruppo Talanx

Redazione Finanza 22 ottobre 2020 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Amissima Holdings, posseduta indirettamente da fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Global Management, ha firmato un accordo di compravendita per il proprio comparto danni con il gruppo tedesco Talanx.Attraverso l’acquisizione di Amissima Assicurazioni, il Gruppo Talanx rafforzerà la propria presenza in Italia, dove è già presente con HDI Assicurazioni, passando dal 17° all’11° posto per raccolta premi danni. La cessione dovrebbe perfezionarsi nel primo trimestre del 2021 ed è soggetta all’approvazione da parte delle competenti autorità.“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto”, commenta Andrea Moneta, senior advisor di Apollo per l’Italia e presidente del Gruppo Assicurativo Amissima. “L’attenzione per Amissima Assicurazioni da parte del Gruppo Talanx, leader nel mercato assicurativo Europeo, testimonia l’importante lavoro di ristrutturazione e rilancio della compagnia svolto dal management e da tutti i colleghi sotto la gestione di Apollo. Siamo certi che l’apporto di Amissima Assicurazioni consentirà alla nuova proprietà di raggiungere ulteriori importanti traguardi nel mercato italiano”.