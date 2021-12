Amco acquisisce oltre 250 mln di crediti da gruppo cooperativo Iccrea

Redazione Finanza 3 dicembre 2021 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Amco, controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ha sottoscritto, con 33 banche appartenenti al gruppo bancario cooperativo Iccrea, altrettanti contratti di cessione aventi ad oggetto l’acquisizione, da parte di Amco, di crediti non performing - in prevalenza UTP (Unlikely To Pay) - del Gruppo Iccrea. Il pacchetto di crediti complessivamente acquisito da Amco ha un valore lordo di bilancio (Gross Book Value) di 264 milioni di euro e comprende 222 milioni di euro di crediti verso clientela corporate e per la quasi totalità secured, originati dalla capogruppo Iccrea Banca, Banca Sviluppo e da altre 30 Banche di Credito Cooperativo appartenenti al gruppo. I restanti 42 milioni sono costituiti da crediti leasing corporate - per la maggior parte di natura immobiliare - originati da Iccrea BancaImpresa.