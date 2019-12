Ambienta tra i vincitori del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year 2019

simone borghi 16 dicembre 2019 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha vinto il Premio Dematté Private Equity of the Year 2019 nella categoria Buy Out per l’operazione Lakesight Technologies. La premiazione è avvenuta durante la cerimonia che si è tenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. In gara c’è stata una rosa di 25 operazioni finaliste, precedentemente selezionate tra le società che hanno generato il disinvestimento dell'operazione tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2019. Il premio è stato promosso da AIFI e Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY, e in collaborazione con Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana.Lakesight serve i mercati dell’industria manufatturiera e della mobilità, offrendo soluzioni di machine vision ad alte prestazioni per il controllo qualità, misurazioni e automazione di processo. Ognuno di questi campi rappresenta un elemento chiave dell’Industria 4.0, un trend che determina un più efficiente uso delle risorse naturali attraverso la riduzione degli scarti e delle fasi di rilavorazione. Con Lakesight, Ambienta ha generato un rendimento di oltre 10 volte il capitale investito, ed un IRR superiore al 50% Mauro Roversi, Partner and Chief Investment Officer at Ambienta, ha commentato “Siamo molto orgogliosi del riconoscimento dei risultati raggiunti con Lakesight. È stato un viaggio straordinario. Congratulazioni al team e al management di Lakesight.”