Ambienta si rafforza nel settore food & beverage con l’acquisizione di Nactis Flavours

simone borghi 13 gennaio 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito il 100% di Nactis Flavours, leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie prime aromatiche, ingredienti e aromi per l'industria del food & beverage. L'industria alimentare sta vivendo una fase di radicale cambiamento sospinta da macro trend legati alla sostenibilità. I prodotti a base naturale rappresentano infatti il principale driver di crescita nell'industria alimentare, con un incremento del 7% su base globale che si confronta con una crescita-zero per i prodotti a base sintetica.Nel 2018, Ambienta ha investito in AromataGroup con l’obiettivo di avviare un ambizioso progetto di buy-and-build e di creare un leader negli ingredienti alimentari naturali al servizio delle piccole e medie aziende alimentari in tutta Europa. In virtù di questa visione, lo scorso luglio 2019 Aromata si è rafforzata nel mercato “salato” attraverso l’acquisizione di IPAM, leader italiano nelle soluzioni per panature e pastelle e negli ingredienti funzionali per l'industria alimentare. L'acquisizione di Nactis Flavours, perfezionata lo scorso dicembre, rappresenta un ulteriore tassello del piano strategico del gruppo, volto a rafforzare la propria presenza a livello internazionale.A seguito dell’acquisizione di Nactis il gruppo verrà rinominato Nactarome e rappresenterà un asset unico nel contesto Europeo. Con oltre 100 milioni di euro di fatturato nel 2019 e più di 4.000 clienti, Nactarome diventa un punto di riferimento nel mercato degli ingredienti alimentari in Europa, inferiore solo ai grandi player globali.