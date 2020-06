Ambienta riconosciuta carbon neutral: obiettivo diventare net positive prima del 2030

Alessandra Caparello 29 giugno 2020 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR ha recentemente ottenuto il riconoscimento di società carbon neutral, avendo compensato tutte le proprie emissioni di carbonio (Scope 1, 2, 3), con il supporto del consulente specializzato South Pole. L’asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, aderendo fin dal 2012 al movimento di azione climatica Climate Emergency Declaration COP 25, si era già impegnata a raggiungere il traguardo delle zero emissioni entro il 2030.Quest’anno la società ha ottenuto la certificazione di Climate Neutra e al fine di mantenersi carbon neutral negli anni a venire, Ambienta si impegna inoltre a compensare anche in futuro le proprie emissioni, in modo proporzionale all'espansione delle proprie attività. Fabio Ranghino, Principal & Head of Sustainability & Strategy, ha commentato: "Come leader nell’applicazione dei megatrend ambientali al mondo degli investimenti finanziari, Ambienta ha deciso di adottare un approccio proattivo anche nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nata per fronteggiare i cambiamenti climatici. Ci siamo dedicati per anni alla riduzione delle emissioni di carbonio a livello di portafoglio e ora stiamo fissando nuovi ambiziosi obiettivi a livello di GP. Sono orgoglioso che il nostro Net Zero Plan superi i meri requisiti di certificazione e dia un reale ed importante contributo agli sforzi per la riduzione delle emissioni a livello globale."