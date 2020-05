Ambienta rafforza la presenza di Nactarome nel mercato UK

simone borghi 11 maggio 2020 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, annuncia l'acquisizione del 100% di Create Flavours, uno dei maggiori produttori inglesi di aromi naturali per l'industria del food & beverage. Grazie all'acquisizione di Create Flavours, Nactarome Group consolida ulteriormente la propria posizione di leader indipendente nel mercato europeo degli aromi e degli ingredienti naturali, con ricavi superiori a 110 milioni di euro e oltre 4.200 clienti serviti attraverso dieci stabilimenti produttivi in Europa.Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha commentato: "Nonostante l'incertezza di questo periodo, crediamo che gli ingredienti naturali rappresentino un solido driver di crescita di lungo termine nel settore alimentare e siamo orgogliosi di continuare il nostro progetto nella creazione di una piattaforma leader in Europa in questo campo. Create Flavours completa l'offerta di Nactarome e permette al Gruppo di espandersi in un mercato strategico come quello UK."