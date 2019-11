Ambienta perfeziona l’investimento nella fiorentina Amutec

simone borghi 7 novembre 2019 - 10:01

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha perfezionato un investimento in Amutec, operatore leader nel settore dei macchinari per la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati per vari ambiti applicativi.Amutec, con sede a Greve in Chianti (Firenze), opera in un mercato frammentato guidato da fondamentali in crescita, con l’opportunità di perseguire un ulteriore sviluppo per linee interne ampliando la propria offerta produttiva e reach geografico, nonché di guidare un processo di consolidamento con importanti sinergie. Ambienta è lieta di poter aiutare Amutec a cogliere queste opportunità fornendo risorse finanziarie e manageriali, in partnership con il fondatore Luciano Conti e con l’inserimento del nuovo amministratore delegato Paolo De Angelis.“Amutec è cresciuta indirizzando due chiare problematiche ambientali: favorendo l’adozione di polimeri biodegradabili in ambito retail al posto della tradizionale plastica monouso, e favorendo l’adozione di plastica riciclata e migliori pratiche di waste management sia in Europa che in altre aree geografiche dove ancora esiste una percentuale rilevante di rifiuto non raccolto e gestito. La società è oggi una piattaforma ideale per poter cogliere ulteriori opportunità di sviluppo organiche e per linee esterne” ha commentato Francesco Lodrini, partner di Ambienta.