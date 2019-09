Ambienta ottiene diversi riconoscimenti in campo sostenibilità e ESG

simone borghi 16 settembre 2019 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha ottenuto la certificazione B Corp, oltre ad una serie di altri riconoscimenti nel campo della sostenibilità e delle metodologie ESG.In riconoscimento della sua strategia di investimento distintiva, Ambienta ha ottenuto la certificazione B Corp con il punteggio più alto tra le società di Private Equity europee. Questa certificazione conferma quindi il ruolo strategico di Ambienta nel sostenere le imprese europee impegnate a fornire prodotti e servizi che migliorano l’utilizzo delle risorse naturali e/o il controllo dell’inquinamento.Ambienta ha inoltre ottenuto un rating A+ per il Private Equity e un rating A per la Strategy & Governance secondo UN PRI (Principles for Responsible Investment, i principi ONU per gli investimenti responsabili). Infine, Ambienta ha ricevuto per il secondo anno consecutivo un rating generale A+ nel RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA). Oltre a questo, ha ottenuto A+, il rating più alto in assoluto, anche nelle categorie Strategy & Governance e Private Equity.