Ambienta: nominati due nuovi partner, apertura dell’ufficio di Parigi

Daniela La Cava 7 settembre 2020 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Ambienta sgr, asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha nominato due nuovi partner, Gwenaelle Le Ho Daguzan in Francia e Hans Haderer in Germania, con effetto dal primo settembre 2020. La società ha comunicato anche l'apertura di una nuova sede a Parigi (si tratta della sua quarta sede europea). Nella nota Ambienta sgr ha ricordato che Le Ho Daguzan è la prima donna che entra a far parte di Ambienta come partner e porta con sé oltre 20 anni di esperienza, di cui 10 maturati nel settore del private equity, grazie alla sua ultima esperienza di sei anni in Bridgepoint e alla precedente in Dzeta Conseil, un family office con sede a Parigi dove Gwenaelle ha sviluppato le attività di private equity investendo in small cap.