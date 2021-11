Ambienta: la portfolio company Nactarome completa l’acquisizione di Fabbrica Italiana Aromi Speciali

simone borghi 19 novembre 2021 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Ambienta annuncia che la sua portfolio company Nactarome, fra i principali leader europei nel settore dei colori, degli aromi e degli ingredienti naturali continua il suo percorso di crescita con l’acquisizione di FIAS - Fabbrica Italiana Aromi Speciali.Attraverso l’acquisizione di un altro leader degli aromi naturali come FIAS, Nactarome rafforza ulteriormente il suo impegno nei prodotti naturali, nella ricerca, nell’innovazione e nello standard di servizio, elementi essenziali per rispondere alle esigenze di 4.500 clienti dislocati in oltre 100 paesi nel mondo.