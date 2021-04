Ambienta: finalizzata l’acquisizione di TasteConnection

Daniela La Cava 13 aprile 2021 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Ambienta Sgr, fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha annunciato l’acquisizione di TasteConnection, uno tra i principali produttori inglesi di soluzioni aromatiche innovative per il settore alimentare. Con questa acquisizione, Nactarome consolida ulteriormente la propria posizione di leader del mid-market europeo nel settore dei colori, aromi e ingredienti naturali. Grazie al supporto di Ambienta, Nactarome ha infatti quadruplicato i propri ricavi in due anni e mezzo, portandoli ad oltre 120 milioni di euro, ampliato la presenza produttiva con un totale di dodici stabilimenti specializzati in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio e sviluppato una base diversificata di oltre 4.200 clienti in più di 100 paesi. TasteConnection rafforzerà ulteriormente il brand di Nactarome ed il suo posizionamento competitivo sul mercato inglese, diventando di fatto il partner di riferimento per i produttori alimentari locali.