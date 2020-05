Ambienta entra nel settore della digitalizzazione delle transazioni

simone borghi 7 maggio 2020 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, ha completato l’acquisizione di Namirial, società leader nelle soluzioni software che consentono alle aziende di digitalizzare i propri processi in modo sicuro.Namirial, con le sue soluzioni, consente la firma di contratti e la chiusura di transazioni legalmente vincolanti a distanza, senza la necessità di incontri di persona e senza la necessità di firmare documenti cartacei. Nel 2019 la società ha gestito oltre un miliardo di transazioni per le quali sono state generate oltre 500 milioni di firme elettroniche. I ricavi dell’azienda hanno raggiunto nel 2019 circa 50 milioni di euro, trainati soprattutto dal business del Digital Transaction Management (DTM) cresciuto di oltre il 30% CAGR.Ambienta consentirà a Namirial e al suo management team di sviluppare un’ambiziosa strategia di crescita rafforzando l’organizzazione aziendale e ampliando ulteriormente la sua presenza internazionale. Giancarlo Beraudo, Partner di Ambienta, ha commentato: “Namirial si inserisce perfettamente nel portafoglio di investimenti di Ambienta. Il modo in cui tutti noi lavoriamo sta cambiando e le soluzioni di Namirial aiutano le aziende, digitalizzando i processi, a lavorare da remoto, anche in smart working, riducendo gli spostamenti di persone e documenti e l’inquinamento che ne consegue. Inoltre, ogni processo di digitalizzazione consente di ridurre l’uso della carta salvando centinaia di migliaia di alberi ogni anno.”