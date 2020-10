Ambienta crea una realtà leader nel settore dei macchinari per il packaging sostenibile

simone borghi 14 ottobre 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Ambienta, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, è lieta di annunciare l’acquisizione di Mobert, che unendosi alla società già in portafoglio di Ambienta Amutec, darà origine a In.Pack Machinery. In linea con la propria strategia, che prevede l'applicazione della sostenibilità ambientale al mondo degli investimenti finanziari, Ambienta nell'agosto 2019 ha perfezionato infatti un investimento in Amutec, operatore leader nel settore dei macchinari per la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati. Successivamente, nel giugno 2020, Amutec ha acquisito le attività operative di SCAE Europe, conseguendo un ampliamento dei mercati serviti e della propria presenza geografica.Mobert è un operatore storico nel settore dei macchinari per la produzione di sacchi, con una gamma di prodotti che completa ed amplia quella di Amutec nei settori dell’immondizia, ortofrutta e industriale. La sua offerta abbraccia inoltre il settore in forte crescita degli imballaggi alimentari e pet food. L’unione fra Amutec, Mobert e SCAE dà origine ad un gruppo con un’offerta unica sul mercato in termini di ampiezza della gamma prodotti, storia e presenza geografica, un posizionamento da leader in diverse aree e segmenti di mercato e l’ambizione di diventare il fornitore di riferimento per i clienti più esigenti a livello globale.