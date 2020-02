Ambienta compra 1st Vision ed espande la piattaforma di Next Imaging nel Nord America

simone borghi 24 febbraio 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito 100% di 1st Vision, leader in Nord America nella distribuzione di sistemi di machine vision e altri prodotti di imaging. Con questa operazione, 1st Vision entrerà a far parte della piattaforma Next Imaging che punta a diventare leader a livello internazionale nella distribuzione di sistemi di visione artificiale e imaging.L'acquisizione di 1st Vision rappresenta un importante tassello nel piano strategico di Next Imaging, finalizzato a consolidare il frammentato mercato della distribuzione di sistemi di visione artificiale e creare un operatore leader a livello internazionale. Per oltre 20 anni, 1st Vision è stato riconosciuto come il miglior distributore di sistemi di machine vision in Nord America, l'unico operativo su scala nazionale sia negli Stati Uniti sia in Canada. Grazie a questa acquisizione, Next Imaging può entrare nel mercato nordamericano e diventare un importante player a livello internazionale.