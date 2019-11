Ambienta completa la vendita di Energy Wave

simone borghi 27 novembre 2019 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Ambienta Sgr, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha completato la vendita di Energy Wave ad Antas, operatore primario nella realizzazione e fornitura di progetti legati all’efficienza energetica per il settore pubblico. Nell’ambito della strategia di sviluppo di Antas, Energy Wave rappresenta un’opportunità unica per accedere al segmento residenziale e rafforzare la propria presenza nel nord ovest.Con sede ad Alessandria e 6 uffici commerciali dislocati sul territorio del nord ovest, Energy Wave fornisce soluzioni ad elevata efficienza energetica per il riscaldamento dei grandi condomini che utilizzano impianti termici centralizzati, incluso il teleriscaldamento. La società ricopre un ruolo chiave nella transizione del comparto residenziale verso soluzioni ad elevata efficienza energetica e basso impatto ambientale. Basti pensare che nel solo anno 2018 gli edifici in gestione a Energy Wave hanno contribuito ad un risparmio di 5.473 ToE di energia e alla riduzione di 13.985 tonnellate di emissioni di CO2.Ambienta ha agevolato lo spin-off di Energy Wave da un conglomerato industriale diversificato creando una piattaforma leader nell’efficienza energetica.