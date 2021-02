Ambienta completa l'acquisizione di Collingwood Lighting

simone borghi 16 febbraio 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Ambienta annunciare l'acquisizione di Collingwood Lighting, leader di mercato dei LED in ambito residenziale, esterni, commerciale e industriale. L'adozione di soluzioni di illuminazione a LED ha ancora ampi spazi di crescita, dato che ad oggi rappresenta solo il 50% circa del totale installato: esiste quindi una parte sostanziale del mercato rappresentata da soluzioni di illuminazione datate e scarsamente sostenibili, che andrà incontro a una graduale sostituzione verso il LED.Il mercato dell'illuminazione a LED nel quale opera Collingwood è stimato in oltre £1,3 miliardi a valore nelle aree geografiche nelle quali opera la società, ossia Regno Unito e Francia.La partnership con Ambienta consentirà ai managers di perseguire nuove opportunità di crescita sia organiche che per linee esterne, con l'obiettivo strategico di creare un leader di mercato a livello paneuropeo nel settore dell'illuminazione a LED.