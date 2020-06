Ambienta SGR tramite Amutec acquisisce SCAE Europe per la produzione di sacchetti bio-compostabili

Alessandra Caparello 18 giugno 2020 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR SpA, fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito tramite la società in portafoglio Amute Srl le attività operative di SCAE Europe Srl.SCAE, con sede a Firenze, è un operatore storico nei macchinari per la produzione di sacchi, con offerta prodotti e presenza geografica complementari all'attività di Amutec e presenta una gamma di prodotti complementare a quella di Amutec, che si indirizza in particolar modo verso i mercati in crescita dell'igiene e dell'e-commerce. SCAE inoltre realizza circa il 70% del suo fatturato al di fuori dell'Italia, con una presenza in regioni come il Nord America ed il Regno Unito, attualmente non servite da Amutec. L'acquisizione rafforza la capacità di Amutec nel soddisfare a livello globale la domanda di sacchetti bio-compostabili e riciclati. La gamma prodotti di Amutec per la produzione di sacchi ecologici sarà ampliata con l'offerta di SCAE in ambito igiene e e-commerce