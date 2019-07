Ambienta SGR: la controllata AromataGroup completa l’acquisizione di IPAM

simone borghi 31 luglio 2019 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, attraverso la controllata AromataGroup, ha completato l’acquisizione del 100% di IPAM (Industrie Prodotti Alimentari Manenti), leader nella produzione e distribuzione di ingredienti alimentari. Il mercato degli aromi e dei colori ad uso alimentare è stimato valere oltre 12 miliardi di euro ed è atteso in forte espansione con aspettative di crescita nel medio termine a tassi del 3-4% annui sulla scia della sempre maggior penetrazione dei prodotti a derivazione naturale.In qualità di produttore leader di aromi e colori naturali per l’industria alimentare, Aromata possiede tre stabilimenti produttivi nel Nord Italia e conta oltre 1.200 clienti in 50 Paesi nel mondo. Nel 2018 ha generato importanti risultati finanziari, con un fatturato pari a 30 milioni ed un Ebitda di 5 milioni, con un impatto ambientale positivo avendo evitato l’emissione di 83 tonnellate di sostanze inquinanti. Con l’acquisizione di IPAM, Aromata è entrata nel mercato savoury che rappresenta per dimensioni ed aspettative di crescita un settore molto attrattivo. Nel savoury Aromata ed IPAM offriranno una gamma completa di aromi, colori ed ingredienti naturali.