Ambienta SGR: Alfredo Altavilla entra nel board, Carla Ferrari nuovo presidente

Titta Ferraro 17 luglio 2020 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Antonio Segni passa il testimone a Carla Ferrari nel ruolo di presidente di Ambienta SGR. Il principale asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, affidando a Carla Ferrari la carica di presidente. Nel Consiglio di Amministrazione di Ambienta SGR è stato inoltre nominato Alfredo Altavilla in qualità di consigliere indipendente. Altavilla è attualmente presidente di Recordati ed è stato responsabile delle attività europee di Fca.Il nuovo Board è esecutivo a partire dal 16 luglio 2020.“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione uscente per lo straordinario lavoro svolto - commenta Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e Fondatore di Ambienta, e in particolare Antonio Segni che ha presieduto il nostro Board per dodici anni, pochi mesi dopo la nascita della società. Do allo stesso tempo un «bentornata» a Carla Ferrari e un «benvenuto» ad Alfredo Altavilla, insieme ai quali sono certo raggiungeremo altri importanti traguardi. Sono felice che alla guida del Board di Ambienta SGR ci sia una donna, è il modo migliore per entrare in un triennio molto importante per le sfide che attendono la nostra società".