Amazon: previsti 1.000 nuovi posti di lavoro in Italia entro l'anno

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha annunciato oggi che creerà in Italia più di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine dell’anno. La crescita porterà la forza lavoro dell’azienda a un totale di 6.500 dipendenti, rispetto ai 5.500 di fine 2018.Le nuove opportunità di lavoro presso il colosso dell'ecommerce riguardano diversi livelli di esperienza, istruzione e competenza: dagli ingegneri e sviluppatori di software, dagli operatori di magazzino agli esperti di marketing, fino a coloro che sono alla ricerca della prima esperienza lavorativa.Molti dei ruoli saranno disponibili anche nel nuovo centro di distribuzione che è stato aperto ieri a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Ulteriori posizioni saranno disponibili presso i centri di distribuzione già esistenti di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti) e Vercelli, presso il centro di smistamento di Casirate d’Adda (Bergamo), il customer service di Cagliari, nei depositi di smistamento distribuiti in tutto il paese e nel centro direzionale di Milano.