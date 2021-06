Amazon creerà in Italia 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2021

Alessandra Caparello 7 giugno 2021 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Amazon annuncia oggi che creerà 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine dell'anno, portando la forza lavoro complessiva dell'azienda a oltre 12.500 dipendenti, dai 9.500 di fine 2020, in più di 50 sedi in tutta Italia. Dalla logistica al machine learning: un’ampia gamma di ruoli disponibili per ogni tipo di esperienza e titolo di istruzione con salari competitivi, oltre a benefit, opportunità di aggiornamento professionale e di carriera, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo.