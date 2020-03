Amazon conferma: due dipendenti Milano in quarantena per coronavirus. In Italia 1.577 infettati

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2020 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha confermato che due suoi dipendenti di Milano hanno contratto il coronavirus e si trovano ora in quarantena. Intanto, stando agli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile il numero dei contagiati di coronavirus in Italia è salito a 1.577, senza considerare i decessi, 34, e le 83 persone guarite.Di conseguenza, in tutto i contagiati sono stati 1.694 da quando è esplosa l'emergenza coronavirus. Così il capo della Protezione civile a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio:Misure con altri Paesi "sono auspicabili o erano auspicabili prima che il virus arrivasse in Europa. Un sempre un maggiore coordinamento va chiesto a livello europeo".