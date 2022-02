Altea Green Power debutta sull'Euronext Growth Milan: titolo non fa prezzo, rialzo teorico del 50%

Redazione Finanza 1 febbraio 2022 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Altea Green Power non è riuscita a fare prezzo nel suo primo giorno di quotazione sull'Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). Il titolo della società attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green registra un rialzo teorico del 50% a 1,8 euro per azione rispetto al prezzo di collocamento pari a 1,2 euro.Altea Green Power ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie per un controvalore pari a circa 5 milioni di euro e con una domanda complessiva di oltre 4 volte l’offerta totale. La significativa domanda, composta interamente da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, è stata possibile grazie al roadshow di Altea Green Power, organizzato da Integrae Sim in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l’unicità della Società, la credibilità del Management e il piano di sviluppo futuro dell’azienda.Il prezzo di offerta è stato fissato in 1,20 euro per azione per un controvalore complessivo di collocamento pari a 4.993.200 rappresentato da 4.161.000 azioni ordinarie di nuova emissione, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. L’operazione ha previsto anche l’emissione di 4.161.000 warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta nell’ambito del collocamento o acquistata nell’ambito dell’opzione di over-allotment.Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dalprezzo di Ipo, in ragione del 10% composto annuo.