Alstom: contratto da 156 mln con Infra.To per sistema segnalamento e treni aggiuntivi

Redazione Finanza 4 febbraio 2022 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Alstom ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto chiavi in mano da 156 milioni di euro con Infra.To - società di proprietà della città di Torino e una delle più grandi aziende pubbliche europee - per la fornitura del sistema Alstom CBTC di ultima generazione completamente driverless train-to-train per la linea 1 della metropolitana di Torino, e quattro nuovi treni Metropolis. Il contratto include un'opzione per ulteriori dodici treni. Alstom supervisionerà lo sviluppo, la consegna, l'installazione, il collaudo e la messa in servizio della sua soluzione CBTC per sostituire l'attuale sistema di segnalamento, sia sulla linea esistente, che a bordo dei treni della linea 1 e lungo l'estensione di nuova costruzione, Fermi-Cascine Vica. L'opzione include anche l'introduzione del sistema di segnalamento nel nuovo deposito in costruzione.’è chi l’ha definito un soggetto finanziario in via d'estinzione e invece di colpo è tornato a guadagnarsi le luci della ribalta. Si tratta dell’inflazione che incide sui risparmi, sulla qualità degli investimenti ma anche sulla vita di tutti ed è tornata a surriscaldarsi su scala globale. Prendiamo in prestito la definizione dell'Istat per fissare alcuni punti in mente. L'istituto italiano di statistica, che parla di indice dei prezzi al consumo, lo descrive come un indice che misura la variazione nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative ad un paniere di beni e servizi scambiati tra gli operatori economici e i consumatori privati finali. In estremissima sintesi si tratta della variazione dei prezzi.