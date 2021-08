Alstom: accordo quadro con Trenitalia, valore complessivo da 910 mln

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Alstom si è aggiudicata un contratto quadro per la fornitura di 150 treni per Trenitalia da 160 km/h della famiglia Coradia Stream, per un valore complessivo di 910 milioni di euro. I treni avranno una velocità massima di 160 km/h, dotazioni di bordo di ultima generazione che garantiscono un comfort al top di gamma. I treni saranno progettati e costruiti in Italia nei siti Alstom di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna.