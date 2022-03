Almawave lancia AIWave, piattaforma dedicata a soluzioni di Intelligenza Artificiale

simone borghi 30 marzo 2022 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Almawave lancia la nuova piattaforma AIWave, un vero e proprio catalogo digitale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama italiano.La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie, propone al cliente di poter fruire in un unico “spazio digitale” di differenti soluzioni ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche amministrazioni.Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.