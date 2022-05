Almawave: acquisito il 100% di Sistemi Territoriali

Redazione Finanza 25 maggio 2022 - 14:12

Almawave, parte del Gruppo Almaviva, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sistemi Territoriali, società con sede a Cascina attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government. L’operazione prevede l’acquisto in contanti da parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva (equity value) di circa 4,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di enterprise value a cui si somma la posizione finanziaria netta positiva (cassa) per circa 2,4 milioni.