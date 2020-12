Allarme variante Covid da UK, in Italia un caso. Roma sospende voli per Regno Unito

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2020 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Nuovo allarme Covid-19 nel mondo. L'Europa, Italia inclusa, ha deciso di sospendere i voli con la il Regno Unito, dopo che il paese ha lanciato l'alert su una nuova forma di Covid che risulterebbe da una mutazione del virus. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio:"Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali".L'Italia ha annunciato di aver riscontrato un soggetto positivo alla nuova variante, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa. "Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute", ha fatto sapere lo stesso ministero in una nota. Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno avvertito che la variante Covid è "fuori controllo", al punto da far raddoppiare il numero dei contagi in UK nell'arco di una settimana.