Allarme Ocse su crescita PIL: Italia la peggiore tra i paesi del G7, economia ferma a zero

Rallenta nel secondo trimestre il tasso di crescita dell'economia nei paesi dell'Ocse al tasso dello 0,5%. Tra i sette grandi paesi dell’area Ocse in affanno è soprattutto il Regno Unito dove la crescita del PIL è passata da +0,5% a -0,2%, da +0,4% a -0,1% in Germania e da +0,2% a 0 in Italia.Il nostro paese in particolare registra una crescita pari a zero sia nel confronto con il primo trimestre che con lo stesso periodo del 2018 e nel confronto annuale l'economia tricolore è stata la peggiore tra i Paesi del G7 e dell'area Ocse, allo 0,5% contro rispettivamente +0,7% e +0,6%.