Alkemy vola del 6%: perfezionato acquisto 51% di XCC e siglato accordo per restante 49%

Redazione Finanza 7 aprile 2021 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Corre Alkemy a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa il 6 per cento. La società ha annunciato il perfezionamento dell’acquisto del 51% di eXperience Cloud Consulting (XCC), società italiana specializzata in soluzioni di cloud computing in ambito CRM, abilitata a sviluppare soluzioni di business digitali, integrate e multicanale. Alkemy ha inoltre comunicato di avere firmato un accordo di investimento per l’acquisizione, entro cinque anni, del restante 49% del capitale sociale di XCC.Sull'operazione si sono soffermati gli analisti di Intesa Sanpaolo che confermano la raccomandazione buy su Alkemy. "L'accordo fa parte del percorso di integrazione nell'area customer experience, finalizzata all'internalizzazione e al rafforzamento delle competenze e dei processi tecnologici a supporto del marketing, delle vendite e gestione dei clienti". Questo, aggiungono, "consentirà ad Alkemy di diventare un attore diretto nell'evoluzione della customer experience dei maggiori clienti del gruppo".