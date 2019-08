Alkemy: fatturato primo semestre 2019 +52,7% ed Ebitda +42,1%

simone borghi 28 agosto 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Il cda Alkemy, società specializzata nell’innovazione del modello di business e quotata dal 5 dicembre 2017 sull’Aim, ha approvato i risultati al 39 giugno 2019. I ricavi consolidati nel primo semestre di quest’anno ammontano a 41,7 milioni di euro, in crescita del 52,7% rispetto al pari periodo del 2018. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie all’integrazione delle nuove competenze e delle aree geografiche acquisite tramite l’attività di M&A.L’Ebitda si attesta a 2,7 milioni, in crescita del 42,1%, prevalentemente per effetto dell’ampliamento del perimetro del Gruppo e dell’applicazione del principio IFRS 16 (0,5 milioni). L’Ebit è pari a Euro 1,7 milioni, rispetto a 1,3 milioni (+30,8%) e il risultato netto di periodo è pari a 0,8 milioni, registrando una crescita del 33,3%. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 si esprime in 18,4 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2018 (10,6 milioni).“Ancora un semestre in crescita per Alkemy, che in questo 2019, come da piano, è impegnata nel costante e progressivo processo di scalabilità, industrializzazione ed efficientamento della struttura organizzativa a seguito delle acquisizioni effettuate nello scorso anno (Nunatac, Kreativa New Formula e Ontwice Interactive Services) che hanno dotato il gruppo di nuove competenze professionali, risorse e processi, oltre che rafforzarci nelle nostre geografie target. Nel corso del secondo trimestre è iniziato anche il processo di integrazione delle competenze di Design Group Italia (DGI) all’interno dell’offerta complessiva di Alkemy. La recente operazione con DGI (nel cui capitale Alkemy è entrata con un iniziale 20% dal 16 luglio) ha in particolare rappresentato un forte elemento di discontinuità nel percorso strategico di Alkemy, che è sempre più impegnata nell’eliminare la distanza tra touchpoint/canali digitali e prodotti/spazi fisici. La crescita del primo semestre ha riguardato sia il mercato domestico sia i mercati internazionali, nei quali il Gruppo opera attraverso le proprie controllate Alkemy South Eastern Europe e Alkemy Iberia, la cui incidenza complessiva sul fatturato ha superato il 30%”, commenta Duccio Vitali, ad di Alkemy.