Alkemy: assemblea approva il passaggio su MTA. Confermato Duccio Vitali come ceo

simone borghi 26 giugno 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Alkemy ha approvato il progetto di ammissione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA). La società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende punta in particolare punta, in particolare, al segmento Star di Borsa Italiana.L’assemblea ha inoltre approvato l’adozione di un nuovo statuto sociale, volto all’ammissione alla negoziazione delle azioni sul MTA, con introduzione, tra l’altro, della disciplina del voto maggiorato, nonché riformulazione e miglior specificazione di alcune attività dell’oggetto sociale.Al termine dell’Assemblea, si è riunito il nuovo cda di Alkemy che ha confermato Francesco Beraldi quale vicepresidente e Duccio Vitali quale amministratore delegato (ceo), conferendo al medesimo le deleghe per la gestione della società.Inoltre, è stata conferita delega al cda di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, entro e non oltre il 25 giugno 2024, per massimi 10 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, in quanto da riservare a potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo.