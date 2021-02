Alkemy: analisti confermano rating e incrementano il TP dopo i risultati preliminari 2020

simone borghi 16 febbraio 2021 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Corre Alkemy a Piazza Affari con il titolo che segna un rialzo di oltre il 6,5% a 8,1 euro. A sostenere in parte le quotazioni i commenti degli analisti di Intesa Sanpaolo e Mediobanca dopo la pubblicazione dei dati preliminari 2020 di Alkemy, che ha riportato un Ebitda in crescita del 23% a/a.Intesa Sanpaolo conferma il rating buy e incrementa il target price a 10,7 euro. Anche per Mediobanca rating Outperform confermato con nuovo prezzo obiettivo di 9,5 euro per azione.In particolare, gli analisti di Intesa Sanpaolo sottolineano la capacità di Alkemy di migliorare la redditività in un anno difficile come il 2020, confermando l’efficacia del processo di industrializzazione del modello di business del gruppo che porterà ancora miglioramenti della marginalità.Per gli analisti di Mediobanca le prospettive di crescita di Alkemy sono incoraggianti alla luce di un mercato che sta mostrando segnali promettenti di ripresa e dei nuovi progetti già firmati dal Gruppo con vecchi e nuovi clienti. Alkemy rimane inoltre attiva nello scouting di potenziali obiettivi di M&A, segnalando che gli imprenditori del settore stanno diventando più propensi all'aggregazione e che il focus rimane l’espansione della propria offerta tecnologica.